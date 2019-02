RMC SPORT - Delneri: "Fiorentina-Atalanta equilibrata. No critiche ad Allegri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore Luigi Delneri a RMC Sport 'Live Show':

Tra poco ci sarà l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta...

"È giusto che ogni tanto arrivino in fondo squadre meno accreditate. Fiorentina e Atalanta meritano questo traguardo per quanto stanno facendo in campionato. Chi arriva meglio? Si equivalgono. I viola devono fare a meno di Pezzella ma hanno Muriel e Chiesa. I nerazzurri invece affronteranno questa partita con tanta energia, puntano tanto su questo traguardo. Sarà difficile contenere i giocatori di Gasperini, che hanno tanta qualità e intensità".

Qual è la semifinale più equilibrata?

"Saranno 4 partite equilibrate. Sono tutte formazioni che potranno giocarsi il passaggio del turno sia in casa e in trasferta. Credo ci siano più motivazioni in Fiorentina-Atalanta, perché Lazio e Milan sono due club abituati a certi obiettivi".

Dopo Fiorentina-Atalanta, in campionato, ci sono state tante polemiche...

"Gli sbagli insegnano a non sbagliare in futuro. Quella di oggi sarà una nuova partita rispetto a quella giocata in Serie A. Non è giusto però dimenticare il passato, ma occorre farsi delle domande per migliorare. Tutto l'ambiente calcistico deve prendere atto degli errori".

Sul Var:

"C'è stato un miglioramento, bisogna prenderne atto, ma alla fine è sempre l'uomo che decide. Tutti noi abbiamo due occhi ma alcuni episodi vengono interpretati in modo diverso. Abisso avrà visto un fallo di mano che non c'è stato contro l'Inter, ma non credo lo abbia fatto volontariamente".

Marotta e Paratici hanno bisogno ancora l'uno dell'altro?

"Si completavano, alla Juventus e a Genova hanno fatto cose importanti. Non posso dire se uno manca all'altro. Devono abituarsi a vivere soli, ma hanno le qualità per fare questo viaggio. Sono due uomini di calcio di grande caratura".

Su Allegri:

"Non lo discutiamo, ha preso due gol su palla inattiva rubata in area. Ha qualità, legge bene le partite ed è vincente. Le gare hanno degli scossoni, probabilmente l'aggressività dell'ambiente e dell'Atletico ha messo in difficoltà la Juventus. I biaconeri hanno giocatori forti che possono ribaltare il risultato".

Sul Napoli:

"È più facile che vinca l'Europa League che riapra il campionato. Lo scontro diretto con la Juve domenica sarà fondamentale. Se gli azzurri vinceranno, daranno energie importanti a tutto l'ambiente napoletano in vista della coppa".