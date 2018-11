RMC SPORT - Delneri: "Questo Chievo lotterà fino alla fine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luigi Delneri, ex tecnico tra l'altro di Chievo Verona, Juventus e Roma, è intervenuto a RMC Sport durante 'Maracanà' per parlare del momento del calcio italiano.

Sullo stato del calcio italiano e il Napoli

"E' migliorato, è un dato di fatto che le nostre squadre giochino allo stesso livello delle altre big europee. Con Ancelotti il Napoli è più spensierato, si esprime al massimo".

Sull'Inter

"Ha una struttura fisica importante e un'ossatura tattica consolidata. La squadra ha ottenuto credibilità, è migliorata molto dopo due anni di lavoro con Spalletti. Icardi è un cecchino fantastico".

Sul Chievo

"È un anno particolare. Basterebbe una vittoria per ripartire in modo più sereno, deve togliere il segno meno dalla classifica. Nel calcio mai dire mai, i gialloblù lotteranno fino in fondo".