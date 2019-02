© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato dai microfoni di RMC Sport, mister Gigi Delneri ha parlato delle polemiche legate all'utilizzo del VAR: "C'è stato un miglioramento, bisogna prenderne atto, ma alla fine è sempre l'uomo che decide. Tutti noi abbiamo due occhi ma alcuni episodi vengono interpretati in modo diverso. Abisso avrà visto un fallo di mano che non c'è stato contro l'Inter, ma non credo lo abbia fatto volontariamente".