RMC SPORT - Delvecchio: "Champions, la Roma può essere l'outsider"

Marco Delvecchio, ex attaccante anche della Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "La Roma non aveva certezze prima del derby e ora ne ha ancora meno. Dovrà fare una partita tosta contro il Porto senza pensare di aver vinto all'andata, cercando di far gol senza prenderne. Roma è una grandissima piazza. E' difficile vincere anche perché alcuni giocatori non hanno il carattere per poter reggere quel tipo di pressioni e rendere come dovrebbero".

Di Francesco ha fatto un capolavoro con Zaniolo?

"Zaniolo ha la personalità anche per poter aiutare Di Francesco a gestirlo. Un giocatore anche se è giovane può prendersi il palcoscenico. Non esiste la storia del giocatore giovane che va aspettato. Un ragazzo può aver bisogno di uno o due mesi per ingranare poi il giocatore o c'è o non c'è. Ruolo? Anche da mezzala può giocar bene anche perché è bravo a recuperare palloni e a ripartire. Da seconda punta non ce lo vedo. Lo vedo più come un centrocampista che ha doti offensive e di inserimento".

Che pensi della vicenda Icardi?

"Icardi lo vedo un po' vittima perché qualcuno intorno a lui gli ha creato un bel caos. Una serie di cose lo hanno portato a comportarsi in un certo modo. Mi è sempre sembrato un giocatore affiatato con i compagni, mai sopra le righe. C'è qualcosa in questa situazione che non sappiamo ma non mi convince la vicenda".

Tornando alla Roma, i giallorossi hanno la capacità di tirar fuori qualcosa in più nei momenti decisivi?

"La Roma secondo me sa far bene e domani mi aspetto una grande gara. Se dovesse passare il turno potrebbe diventare l'outsider di questa Champions. In quell'ambiente se le cose vanno bene e c'è entusiasmo la Roma può davvero arrivare molto in alto. Di Francesco? Non credo che ci sia un problema allenatore. Finché ha avuto la squadra al meglio la Roma è sempre uscita dai momenti difficili. Hanno fatto un passo falso nel derby, una gara che a Roma non si può sbagliare".

Che pensi della Nazionale in vista dell'Europeo dell'anno prossimo?

"Oggi l'Italia non è al livello di altre ma tra un anno può cambiare tutto. Fossero stati quest'anno gli Europei io avrei chiamato senza dubbio Fabio Quagliarella a prescindere dall'età. Bisogna chiamare i giocatori pronti in quel momento a prescindere dall'età".