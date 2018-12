Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

A margine della cerimonia del Golden Foot arrivano altre parole del dg dell'Ajax Edwin Van der Sar: "De Ligt e le sue prospettive? Non so se giocherà nella Juve, ma ha 19 anni e sta giocando da due anni ad alto livello. Veste la maglia dell'Ajax da quando aveva nove anni e sa giocare con entrambi i piedi. Per certi versi ricorda Stam. Il sorteggio di Champions? Giocare contro il Real sarà una gara speciale. La Juve può vincere la Champions? Prima dovranno superare una squadra dura come l'Atletico Madrid. Con Ronaldo, Dybala e Chiellini però hanno tutto per farcela. Van de Beek? Siamo a due punti dalla vetta dell'Eredivisie e agli ottavi di Champions. Sarà importante per noi tenerli fino al termine della stagione. Per un club come il nostro è difficile mantenere a lungo questo tipo di giocatori quando vengono richiesti dalle società dei cinque campionati più importanti d'Europa".