RMC SPORT - Dg Roma: "Stagione più soddisfacente della scorsa"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha parlato a margine del 'Trofeo Maestrelli' a RMC Sport: "La stagione della Roma? Manca poco per raggiungere un obiettivo importante in campionato che ci consenta di dar seguito a quanto abbiamo creato. Del percorso in Champions ci rimane la consapevolezza di quanto fatto. Con il piazzamento nell'Europa dei grandi, per il 4° anno di fila, e la semifinale con il Liverpool, la stagione della Roma è più soddisfacente rispetto a quella dell'anno scorso, stiamo crescendo".