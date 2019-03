Nel corso dell'intervista a RMC Sport, Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha parlato anche dell'ultimo mercato di gennaio: "Prendere una punta vista la partenza di Boateng? E’ un mercato di riparazione e non potevamo fare altrimenti con Boateng, perché la richiesta del Barcellona non si poteva rifiutare. Scamacca è rientrato, lo abbiamo fatto maturare nel campionato olandese. La punta da trovare non era facile, perché non tutte le squadre ti offrivano giocatori di un certo tipo".