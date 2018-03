RMC SPORT - Di Bartolomei: "De Rossi sa fare sempre la differenza"

Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino e tifoso giallorosso, ha commentato così ad RMC Sport il successo della Roma in Champions League contro lo Shakhtar: "Ieri ho sofferto tanto. La Roma ha giocato con una discreta dose di paura nei primi minuti ma alla fine dei conti se sottraiamo la componente psicologica non ha giocato una brutta gara, anzi alla fine dei conti Alisson non è stato impegnato nei classici miracoli a cui ci ha abituato ogni domenica".

De Rossi anche con lo Shakhtar come a Napoli ha fatto una partita di grande sagacia tattica

Quando sta bene, non eccede ed anche fisicamente non è infortunato è sempre un giocatore che sa fare la differenza ed è in grado di incidere dando una carica in più a tutti. Nella partita di ieri però non mi sento di individuare nessuno che abbia non fatto una prestazione più che all'altezza".

Vedendo le possibili avversarie dei quarti di finale di Champions quale preferiresti affrontare?

Preferirei non incontrare una squadra italiana e prefrirei affrontare uno dei due top club. L'idea di andare contro un Siviglia mi spaventa quasi di più che non affrontare un Real Madrid o un Barcellona. Confrontarsi con i migliori ti dà sempre qualcosa in più, quindi vorrei andare contro chi non mi dà nessun alibi e vorrei giocarmi il tutto per tutto".