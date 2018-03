RMC SPORT - Di Bartolomei: "Roma, il Siviglia mi spaventa più del Real"

Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino e tifoso giallorosso, ha commentato così ad RMC Sport il successo della Roma in Champions League contro lo Shakhtar: "Preferirei non incontrare una squadra italiana e preferirei affrontare uno dei due top club. L'idea di andare contro un Siviglia mi spaventa quasi di più che non affrontare un Real Madrid o un Barcellona. Confrontarsi con i migliori ti dà sempre qualcosa in più, quindi vorrei andare contro chi non mi dà nessun alibi e vorrei giocarmi il tutto per tutto".