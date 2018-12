Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, ct della Nazionale Under21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia del GoldenBoy ai microfoni di RMC Sport: "Il girone dell'Europeo? Non è il massimo affrontare Spagna e Belgio nel girone, ma sono tutti avversari di livello in ogni girone. Stiamo lavorando nell'Under da tanti anni per dare spazio ai giocatori giovani. Il prossimo step sarà darli alla Nazionale maggiore ma sono convinto che Mancini continuerà sulla strada che già si è vista. Lui sta mettendo in risalto quanto di buono fatto nelle Nazionali giovanili. Ha capito che la qualità fa la differenza. De Ligt? E' un giocatore da grande squadra perché sta dimostrando di essere fra i migliori a livello internazionale".