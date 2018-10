RMC SPORT - Di Campli: "Gravina l'unico che può risollevare il calcio italiano"

Il procuratore Donato Di Campli ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Tutti dicono che devono giocare i giovani, poi però nessuno li fa giocare. In Nazionale si deve fare una scelta radicale e ripartire con tutti i ragazzi, mandare a casa chi gioca in Nazionale da dieci anni e ripartire dai giovani. Bisogna cominciare a costruire il futuro, meglio perdere con i giovani in campo che con questi giocatori. Gravina? Penso sia l'unica persona che almeno abbia un'idea di come portare il calcio italiano fuori da questa situazione. E' l'unico che ha dimostrato coerenza in questa vergogna. La Serie B oggi è una lega allo sbando, si sono ridotte le squadre da soli e ora. Il caso dell'Entella è un qualcosa di vergognoso".