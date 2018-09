RMC SPORT - Di Carlo: "La Roma ha perso soprattutto in personalità"

© foto di Federico Gaetano

Arriva il derby di Roma, con i giallorossi non ancora guariti e la Lazio in un buon momento di forma. Sulle frequenze di RMC Sport, Domenico Di Carlo ha analizzato le difficoltà della squadra di Di Francesco: "La Roma è cambiata soprattutto in personalità perché ha perso tre giocatori importantissimi come Alisson, Nainggolan e Strootman. Per rimpiazzarli ci vuole tempo e bisogna capire chi si prenderà l'eredità di quei tre sulle spalle. Sono convinto che quando la Roma troverà il giusto equilibrio la squadra tirerà fuori le sue qualità, perché è una squadra molto forte".