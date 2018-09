RMC SPORT - Di Chiara: "Biraghi? In quel ruolo c'è il deserto"

© foto di Federico De Luca

Esordio assoluto in azzurro durante Italia-Polonia per Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina. Su di lui si è espresso, attraverso le frequenze di RMC Sport, Alberto Di Chiara ex viola ed ex terzino azzurro: È migliorato moltissimo, ha reagito alle difficoltà. Ora è in Nazionale e ha sfruttato al meglio il deserto che c'è in questo momento".