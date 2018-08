RMC SPORT - Di Chiara: "Viola, attacco imprevedibile. Dubbi in mediana"

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto a "Garrisca al Vento!" su RMC Sport, trasmissione realizzata e curata da FirenzeViola.it, direttamente dalla terza edizione della Coppa di TMW di tennis a Castiglioncello, per parlare del momento attuale della Fiorentina: "L'interesse del patron nella squadra stimola i giocatori e l'idea di centrare obiettivi importanti".

Sul Chievo avversario pericoloso: "Le squadre che devono lottare per salvarsi hanno già dimostrato di aver una condizione fisica superiore delle big che giocano in Europa. Affrontarli in casa è comunque pericoloso, rilassarsi sarebbe un errore e Pioli lo sa bene. Alla prima c'è sempre la paura di steccare, dovranno rimanere concentrati e non farsi prendere dall'ansia".

Su che Fiorentina sia da aspettarsi: "Quando c'è un po' d'attesa è sempre l'approccio la cosa più importante, vista anche la curiosità dei tifosi. Un pochino di tensione in più c'è sempre perché devi rompere il ghiaccio. Il Chievo è una squadra ostica, ha dimostrato di essere in piena forma".

Sul mercato: "Sono sempre molto positivo nei confronti di una società che acquista calciatori giovani. Al di là delle polemiche sui prestiti, e ne parleremo quando si ragionerà sulle prospettive. Spero che Pjaca possa confermare delle condizioni atletiche discrete perché tecnicamente è valido. Il punto interrogativo più grosso è il centrocampo e sono molto curioso di vedere cosa ne verrà fuori. Ci aspettiamo qualche risposta positiva in tal senso".

Su Veretout più lontano dalla porta: "Sono considerazioni che andranno fatte quando vedremo la squadra in campo. Pioli studia i giocatori giornalmente. E' importante vedere questa prima giornata per capire come verrà disegnata la squadra. Un po' di perplessità c'è, ma può essere vinta dal campo. Giudizi e considerazione più esatte le potremo fare solo più avanti".

Sul tridente: "E' un attacco giovane e imprevedibile, con Chiesa e Pjaca che possono creare spesso la superiorità numerica. Li vedo bene a livello tecnico, ma a livello realizzativo non so quanti gol potranno realizzare. Chiesa non segna tantissimo, Pjaca è tutto da verificare, l'unico che dà qualche garanzia è Simeone. La Fiorentina deve essere come una fisarmonica e gestire la rosa in avanti e indietro con grande equilibrio, soprattutto tra attacco e centrocampo".