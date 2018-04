RMC SPORT - Di Chiara: "Viola col vento in poppa. Roma delusa"

© foto di Giacomo Falsini

Il doppio ex Alberto Di Chiara, nato e lanciato in prima squadra dalla Roma ma reso grande anche grazie al suo trascorso nella Fiorentina, è intervenuto in diretta ai microfoni di "Garrisca al Vento!", trasmissione in onda su RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it:

Sul momento della squadra: "Purtroppo la squadra ha preso il via dopo la disgrazia. La Fiorentina ha uno spirito totalmente nuovo: si sperava in questo ed è avvenuto nel miglior modo possibile. C'era qualche timore che la aquadra si lasciasse andare ed invece si è ritrovata quella compattezza che serve a Firenze. Sono arrivati i risultati, e anche in maniera meritata. Non tanto per l'aspetto tecnico ma per lo spirito della squadra, che è stato encomiabile".

Sulla sostituzione di Chiesa: "Bisogna vedere le condizioni psico-fisiche e Pioli può vederlo meglio di tutti. Dias non ha risposto alle attese: è evanescente e non dà l'impressione di poter esplodere. Per il ruolo sarebbe forse quello più adatto a sostituire Chiesa, che è il potenziale più importante. Non so come sta Eysseric: questo è un punto interrogativo. Saponara si è ritrovato e mai come adesso la Fiorentina ha bisogno di giocatori così bravi nell'ultimo passaggio. Forse saranno due punte anche se a Roma è un po' rischioso. I giallorossi devono assorbire le fatiche del Camp Nou".

Sulla reazione della Roma: "Non so che scatto possano avere. Non è la stessa delusione della Juve, anche se poco ci manca. Tra le altre bisogna dire che quattro gol sono tanti, rispetto a quella che è stata la partita. Di Francesco è stato bravo nell'assorbire la sconfitta anche se non ci sono più tante possibilità di passare il turno. Mai dire mai, però. Servirà la partita dell'anno per ribaltare un risultato quasi proibitivo. Ora devono concentrarsi sul campionato: sulla carta sono superiori alla Fiorentina, ma questa ha il vento in poppa, che soffia da chissà dove. Forse dal cielo: i ringraziamenti della squadra ogni fine partita sono commoventi".