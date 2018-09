RMC SPORT - Di Fusco: “Napoli, mentalità diversa. Può crescere tanto”

Il Napoli ha superato ieri il Torino per 3-1 allo stadio Grande Torino, conquistando così i tre punti in palio grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne e alla rete di Simone Verdi. Intervenuto durante A Tutto Napoli, trasmissione sulle frequenze di RMC Sport Network organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'ex portiere Raffaele Di Fusco ha commentato la prestazione della formazione partenopea.

Ieri è nato il nuovo Napoli di Ancelotti? “Secondo me l'era Ancelotti è iniziata da un po'. Il tecnico, da persona intelligente qual è, ha messo del suo piano piano e senza strafare. A inizio campionato il Napoli ha adottato il modulo di Sarri per battere Lazio e Milan. Ora la formazione azzurra cresce gara dopo gara, la squadra di Ancelotti non è ancora questa ma vuol dire che i margini di miglioramento sono ancora ampi. La formazione cambia pelle settimana dopo settimana, la mentalità è diversa. Abbiamo visto Maksimovic a destra, la mentalità è cambiata e questo è un fattore positivo. Il Napoli può crescere ancora molto”.

La fase difensiva è migliorata settimana dopo settimana. “Anche questo testimonia la bravura del tecnico, che sta facendo degli accorgimenti in corso d'opera. Servirà un altro po' di tempo per vedere il vero Napoli di Ancelotti, ma tutto ciò è normale. Il tecnico, utilizzando e cambiando i sistemi di gioco, sta facendo ruotare la rosa. A Napoli una situazione del genere non si vedeva da tre anni, è un fattore positivo nonostante l'ottima gestione di Sarri”.

Come valuta Ospina e Karnezis? In attesa, ovviamente, del ritorno di Meret. “Ancelotti li ha alternati, il colombiano non s'era presentato proprio bene nelle prime gare di campionato. Ma sono due portieri di personalità, anche se Ospina si lascia preferire per caratura internazionale. Meret è stato un investimento importante da parte del Napoli, è un portiere di grande valore e non lo scopriamo certo adesso. In futuro farà parte della Nazionale italiana”.