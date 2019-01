RMC SPORT - Di Gennaro: "100 mln per Allan? Lo venderei per Barella"

© foto di Federico De Luca

L’opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare dei temi di giornata, a partire dal mercato.

Su Piatek

"La 19 e non il 9? Per sfatare il tabù dovrebbe prenderla Cutrone. Io ritornerei ai numeri dall’1 all’11, come una volta. Gattuso deve far giocare insieme Cutrone e Piatek. Il primo ha personalità, quindi se fossi in Gattuso i due attaccanti li farei giocare sempre, anche per ottenere il risultato minimo del quarto posto".

Su Prandelli e il Genoa

"Sostituire Piatek è difficile, ma si sa che Preziosi i mercati li fa così, smuove sempre tanto e rischia. Certo che dovrebbe arrivare qualcuno. E’ arrivato Sturaro, tratta Pjaca e Sanabria. Piatek ha dimostrato di essere importante per il Genoa, non sarà facile sostituirlo. Se dovesse dare via anche Kouamè, sarebbe un problema serio. Anche perché è una squadra che segna poco. Credo che Prandelli sapesse bene la situazione. Pjaca ha deluso a Firenze, magari al Genoa potrebbe fare un buon campionato".

Higuain al Chelsea

"Ho sentito Sarri contento, per il suo gioco è ideale. Deve rigenerarlo però, perché sappiamo da cosa viene Higuain, un po’ scarico mentalmente e fisicamente. In questi sei mesi di prestito si dovrà rivedere il vero Higuain".

Sulla Nazionale e gli stage

"Sono d’accordo, Mancini ha ricreato qualcosa d’importante. Saranno utili per perfezionare certi meccanismi e cementare il gruppo".

Su Spinazzola

"E’ un giocatore forte, già dai tempi dell’Atalanta. Ha personalità, ma davanti ha Alex Sandro e Cancelo. Vuole andare via in prestito? Dipende da quale squadra. Può perdere l’occasione di vincere qualche trofeo. Dopo l’infortunio deve giocare ma sono sicuro che giocherà, perché piace molto ad Allegri".

Su Allan al PSG

"Se gli danno 100 milioni lo si vende subito e si prende Barella. Io non ci penserei neanche a quelle cifre, visto che piace Barella. Poi Allan andrebbe a guadagnare il doppio. Sono situazioni in cui guadagnano tutti. Come se arrivasse l'offerta da 100 milioni per Chiesa alla Fiorentina".

Su De Jong al Barcellona

"Sostituto di Rakitic, è di quel livello. Se lo hanno preso è perché è di qualità. Se vendono Rakitic, va preso subito. Tanti soldi quelli spesi dal Barcellona".