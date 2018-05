RMC SPORT - Di Gennaro: "A Firenze il Napoli più brutto"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Il Verona non ha dimostrato un'anima. Questa è davvero una brutta retrocessione. Domani giocheranno contro il Milan ma non so se faranno come il Benevento che sta continuando a giocare un buon calcio e stanno finendo degnamente questo campionato. Il Verona deve già cominciare a pensare alla prossima stagione con un progetto dai tre ai cinque anni. Ma soprattutto il Verona dovrà riconquistare i tifosi".

Il Bologna può insidiare la Juventus?

"Credo che la squadra di Donadoni potesse fare di più in questa stagione. Certo sono mancati giocatori importanti come Destro per esempio. Il campionato del Bologna è stato ibrido ma Saputo ha lavorato sulle strutture della squadra e anche loro dovranno ripartire da un progetto tecnico importante. Detto questo credo che a questo punto solo la Juventus può perdere lo scudetto".

Il Napoli non può giustificare la sconfitta contro la Fiorentina con la vittoria della Juve a Milano contro l'Inter. Sei d'accordo?

"Sì. Il Napoli giusto una settimana prima aveva vinto a Torino contro la Juventus con una partita da grande squadra. Quella partita doveva dare consapevolezza al Napoli ma dopo una settimana a Firenze c'è stato un crollo. Non c'è stata partita contro la Fiorentina, credo sia stato il Napoli più brutto della gestione Sarri. A Firenze gli azzurri hanno consegnato lo scudetto alla Juventus".

Credi che sia stata decisa anche la corsa Champions?

"Non lo so. L'Inter ha perso una partita incredibile perché l'aveva condotta bene. Poi c'è stato un errore netto di Orsato sulla mancata espulsione di Pjanic. La Juventus ha dimostrato che non muore mai anche se non è più la stessa squadra che eravamo abituati a vedere. La Lazio ha dimostrato di essere una grande squadra in questa stagione".

La Roma ha gettato le basi per un futuro europeo?

"Assolutamente sì, quest'anno ha dimostrato di poterci stare eccome in Champions League. La Roma è cresciuta tantissimo perché non è semplice dopo una sconfitta pesante come quella di Anfield vincere contro il Liverpool e fare i conti con decisioni ancora più clamorose dal punto di vista arbitrale. Merito a Di Francesco di aver fatto crescere tanto la Roma".