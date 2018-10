RMC SPORT - Di Gennaro: "Ad Allegri manca l'ultimo tassello "

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport di Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti: "È cresciuto in maniera esponenziale, gli manca l’ultimo tassello, ossia vincere la Champions League. E quest’anno ha una grande rosa. Ancelotti? Dopo il k.o. con la Sampdoria erano piovute le prime critiche ma ha risposto con la saggezza e con il suo equilibrio. È entrato soprattutto nella testa dei calciatori. Io non avevo dubbi su di lui. È tra i migliori tecnici al mondo. Era difficile allenare a Napoli dopo Sarri, invece lui ha valorizzato tutti. Mano a mano che va avanti, migliora. E c’è una serenità nel gruppo che colpisce. Ma questo lo ha sempre fatto in ogni squadra".