RMC SPORT - Di Gennaro: "All'Inter manca qualità. Non c'è un regista"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, è intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show: "All'Inter manca qualità. Non c'è uno che sappia fare gioco a centrocampo. Con queste avversarie non vedo come la Juventus possa perdere i prossimi 4 o 5 scudetti. C'è un divario enorme tra i bianconeri e le altre. Spalletti è normale che sia in difficoltà perché hanno fatto un mercato importante ma manca il fulcro del gioco".

Dybala come lo vedi in questa stagione?

"E' un grande giocatore ma deve fare la differenza sempre, capace di fare le due fasi. E' un giocatore importante che deve farsi valere. Deve tirare fuori più personalità. E' giovane e può ancora migliorare. Dybala non può giocare nel 4-3-3 e quindi deve calarsi in questa nuova situazione".