RMC SPORT - Di Gennaro: "Allan? Gestione giusta. Milan a 2 punte"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro - opinionista ed ex giocatore - ospite del 'Live Show' di RMC Sport:

Su Çalhanoğlu:

"Tecnicamente è valido, ha sofferto a livello di personalità giocare nel Milan, che non è come giocare in altre squadre: la maglia rossonera pesa. È bravo ma ancora non si è imposto. Il ruolo? Per me è un centrocampista offensivo".

Oggi Ancelotti ha schierato Insigne come esterno di centrocampo...

"Non mi stupisce niente, ha in mano la squadra, può cambiare sistema di gioco avendo a disposizione l'organico più forte del campionato dopo quello della Juventus. Ha acquisito, con la sua serenità e saggezza, la capacità di incidere sui giocatori e di gestire lo spogliatoio. Anche con la gestione giusta di Allan si evince questo. Se il brasiliano si tranquillizza è pronto per la coppa Italia di martedì: contro lil Milan è uno scontro diretto e sarà una delle gare più importanti in questo periodo".

Ti convince la coppia Cutrone-Piatek?

"Ma sì, io vedevo bene Cutrone anche con Higuian. Il Milan deve vincere le partite e per farlo deve segnare, Gattuso dovrebbe sperimentare un attacco a due. Proporrei anche il 4-3-1-2, con Suso, l'unico esterno forte dei rossoneri, che verrebbe adattato. Cutrone però deve giocare, per senso d'appartenenza, voglia e determinazione".