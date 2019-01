RMC SPORT - Di Gennaro: "Bologna, Mihajlovic può scuotere l'ambiente"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, Antonio di Gennaro ha parlato anche del momento del Genoa, con l'esonero di Inzaghi ed il ritorno di Mihajlovic: "Sinisa può scuotere l’ambiente. Ha temperamento ed esperienza rispetto ad Inzaghi. La responsabilità però è anche dei giocatori e di chi ha creato la squadra. Ieri il presidente ha detto cose pesanti. Dovrebbe stare di più vicino alla squadra in questi frangenti. Questa casa ha palesato limiti anche di personalità, sintomo di una squadra allo sbando. Nella Juve Paratici, Agnelli e Nedved sono in campo mentre la squadra si prepara prima di una partita. E questo una squadra lo sente. E anche a Bologna la presenza della società è importante. Non credo che Inzaghi abbai tutte queste colpe, ma ci sono problemi tecnici e anche di personalità".