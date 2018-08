RMC SPORT - Di Gennaro: "CR7 ha bisogno di una punta che lavori per lui"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Nazionale ora opinionista di RMC Sport ha parlato della prima apparizione di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato: "Deve ancora affinare l'intesa con i compagni, ma ci sta, si è allenato con l'intera squadra solo per sette giorni. Sicuramente col Chievo in tanti stavano aspettando almeno un suo gol. Una valutazione tattica? È importante che abbia un centravanti che lavori per lui, è andato meglio ieri dopo l'ingresso di Mandzukic".