RMC SPORT - Di Gennaro: "Derby, Inter in un momento non positivo"

© foto di Federico De Luca

L’ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RMC Sport:

Domani il derby di Milano. Non c'è storia in questo momento?

"Nel derby non si può mai dire nonostante il momento non positivo dell'Inter. Il Milan è favorito ma il derby trasforma i giocatori sotto ogni punto di vista. Spalletti è in difficoltà mentre il Milan ha trovato la quadratura giusta. Quella di Gattuso è una squadra magari meno bella ma molto più concreta. Sarà una partita aperta. La vicenda Icardi non ha fatto bene all'Inter e si vedono le problematiche dell'assenza di un giocatore importante per la squadra".