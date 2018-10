RMC SPORT - Di Gennaro: "Derby? Tra un paio d'anni tornerà a valere per lo scudetto"

© foto di Federico De Luca

Il derby di Milano tornerà decisivo per lo scudetto? Ai microfoni di RMC Sport l'ex calciatore Antonio Di Gennaro analizza la stracittadina che ci aspetta domani: "Penso che tra due o tre anni tornerà a vedere due squadre che possano lottare per il campionato. All'Inter, Suning aveva già dato segnali importanti a livello economico e non solo. Al Milan, basta vedere cosa è successo in un solo anno con la proprietà cinese, invece la nuova proprietà sta lavorando bene e ha inserito figure importanti. Ce lo auguriamo tutti noi, vedere altre squadre oltre a Juventus e Napoli, farebbe bene al campionato. Il derby poi è una partita a sé, ma già quest'anno la vedo diversa dal punto di vista tecnico-tattico, con due squadre più competitive".