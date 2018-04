RMC SPORT - Di Gennaro: "Douglas Costa altra categoria. Il Chievo rischia"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore di Fiorentina e Bari e oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: “Nell'ultima giornata di campionato si è segnato davvero poco e significa che tutte le squadre hanno un po' di apprensione in campo. La Juventus ha dato un bello scossone in chiave scudetto con una vittoria netta sulla Sampdoria. Douglas Costa ha spaccato la partita e sta dimostrando di essere un calciatore di un'altra categoria. Troppi giocatori del Napoli, invece, hanno manifestato una certa flessione nel momento decisivo della stagione e così la squadra di Sarri ha perso colpi. Con i sei punti di vantaggio la Juventus ha l'80% di possibilità di vincere lo scudetto".

All'Inter invece manca ancora qualcosa. Questa squadra è da Champions League?

"Non avendo le coppe è partita un po' avvantaggiata rispetto alle altre, ma non è bastato. Ha ottenuto risultati anche con un pizzico di fortuna ma alla lunga si è vista la difficoltà. Le avversarie hanno capito come bloccare l'Inter e i rifornimenti a Icardi e da lì ci sono state tante difficoltà. Se non segna Icardi è un problema perché a centrocampo nessuno realizza. Per andare in Champions l'Inter deve avere una mentalità diversa specialmente quando gioca in trasferta".

L'Inter ha conquistato punti pesanti negli scontri diretti mentre va in difficoltà con le medio piccole...

"Sì perché la squadra di Spalletti non riesce a vincere quando deve fare la partita. Contro il Cagliari non ci dovrebbe essere partita anche perché i sardi hanno da tempo problemi in difesa ma per vincere l'Inter deve interpretare bene la gara. L'ingresso di Rafinha è stato positivo, lui può accendere qualcosa. Sarebbe un risultato più che negativo se l'Inter non centrasse la Champions League".

Quali sono le sorprese in negativo in zona salvezza?

"Il Chievo anche perché non ha un calendario facile da qui a fine campionato. Questa squadra si è persa nonostante abbia qualità nei giocatori. Non mi aspettavo di vederli in quella situazione, la vedo davvero dura rimanere in Serie A".