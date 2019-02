RMC SPORT - Di Gennaro: "Fiducia a Lautaro. Juve, Atletico in difficoltà"

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore e opinionista di RMC Sport Antonio Di Gennaro ha analizzato i temi del fine settimana di Serie A nel corso del 'Live Show':

Sulla prestazione dell'Inter a Parma:

"Le dichiarazioni di Spalletti di ieri hanno pesato, ho visto una squadra contratta. È un momento un po' particolare. Il Parma è la rivelazione del campionato, ha fatto degli acquisti mirati e la rosa è completa. Non molla mai, è in salute e può mettere in difficoltà chiunque. Non credo che per l'Inter sarà un problema andare in Champions e il prossimo anno sarà quello della svolta con l'arrivo di un nuovo socio e del direttore Marotta".

Su Lautaro Martinez:

"Bisogna insistere su di lui, è un giocatore che vede la porta. Ha qualità e quando entra lo fa sempre con lo spirito giusto: deve avere più fiducia. Spalletti lo sta gestendo male? Mi aspettavo che cambiasse di più visto l'organico a disposizione. Rispetto all'anno scorso, il sistema di gioco può variare".

Le difficoltà di Icardi si associano al problema del rinnovo?

"È un momento particolare, è meno preciso del solito. Manca tantissimo all'Inter, lui come Perisic. È un problema mentale ma sarebbe un errore se dipendesse dal rinnovo di contratto. È il capitano ed è il riferimento dello spogliatoio, ha sempre dimostrato di avere una grande personalità. Si deve sbloccare e tornare a trascinare la squadra".

Su Fiorentina-Napoli:

"Mertens oggi ha avuto due opportunità limpidissime, Lafont è stato bravo ma nella seconda occasione un attaccante deve spaccare la porta. Il Napoli ha sprecato tanto ma la Fiorentina è stata coraggiosa e determinata, ricordiamo che è la squadra più giovane della Serie A. Poteva starci una vittoria degli azzurri, visto quanto creato, ma il pareggio per i viola è importantissimo".

Domani Sassuolo-Juventus:

"Difficilmente la Juventus sbaglia due partite di fila, ma sarà un test importante anche per Dybala. Giocatori di questo calibro serviranno alla squadra nel finale di stagione. L'Atletico neanche sta bene, ha qualche problema tattico. Loro ospiteranno la finale di Champions nel proprio stadio e vorranno passare a tutti i costi".