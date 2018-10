RMC SPORT - DI Gennaro: "Fiorentina mina vagante del campionato"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e oggi opinionista, ha presentato ai microfoni di RMC Sport la sfida tra Lazio e Fiorentina: "In casa Lazio ci vuole calma e Inzaghi deve essere bravo a stimolare e motivare i suoi giocatori. La Lazio è una squadra forte, la passata stagione ha sfiorato la Champions. Devono trovare la condizione migliore e maggior compattezza in fase difensiva. La Fiorentina è sulle ali dell'entusiasmo e può essere la mina vagante in questo campionato. Se Pjaca torna in condizione hanno anche un tridente molto forte. A centrocampo manca un terzo forte ma la classifica è molto importante e per la Lazio non sarà una partita facile".