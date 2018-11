RMC SPORT - Di Gennaro: "Fiorentina-Roma crocevia per Di Francesco"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, ha parlato così al 'Live Show' di RMC Sport in vista del big match di domani tra Fiorentina e Roma: "I nuovi che sono arrivati alla Roma non stanno rendendo per quanto sono stati pagati. La Roma deve recuperare in campionato ma questa instabilità non giova a nessuno. I nuovi non hanno reso quanto sperato sino ad ora. Pastore ha creato qualche problema a livello tattico. Sabato a Firenze è un crocevia, se non dovesse arrivare una prestazione importante potrebbe essere un problema per Di Francesco. Simeone? Simeone è uno generoso che in area si fa sentire ma a livello tecnico deve migliorare tantissimo e mancando anche Pjaca, che ad oggi è al 40%, la Fiorentina ha solo Chiesa davanti e lo stesso Cholito si sente un po' perso. Magari da Simeone ci si aspetta ciò che lui non può fare. Se quest'anno arrivasse a 15 gol sarebbe importante ma la vedo dura perché non ci sono giocatori che lo possano servire oltre a Chiesa. Anche per Simeone sabato diventa importante. A Torino è finito in panchina in una Fiorentina che non ha altri attaccanti in rosa. Credo che alla squadra potrebbe servire un altro attaccante e a gennaio servirebbero tre o quattro giocatori per puntare all'Europa".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare l'intervista di RMC Sport