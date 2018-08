RMC SPORT - Di Gennaro: "Gasperini un maestro. Inter e Milan indecifrabili"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del secondo tempo di Roma-Atalanta a RMC Sport Live Show è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista: “Colpo di grande classe di Pastore, l’ho sempre adorato come giocatore. La classe non è acqua. Di Francesco sta cercando di sfruttare al meglio le qualità di Pastore. Lui è un trequartista vero e le annate migliori le ha fatte proprio in questo ruolo. Non è certo Pastore il problema della Roma”.

Come valuti la formazione dell’Atalanta?

“La partita di giovedì in Europa League è determinante per la stagione ma nonostante i cambi anche stasera l’Atalanta ha una sua fisionomia e dopo il gol la reazione c’è stata. Gasperini è un maestro ha dato una grande mentalità alla squadra specie in trasferta. Ci sono giocatori nuovi importanti come Zapata, ha fatto due assist incredibili ed è un giocatore completamente diverso da Petagna. Zapata è un acquisto sicuro. Rigoni sembra che giochi nell'Atalanta da sempre”.

Rigoni autore di una doppietta, come lo valuti?

"Sta giocando con grande qualità e grande personalità. Può giocare anche largo e sino ad ora ha fatto una prestazione incredibile".

Cosa succede all’Inter?

“Handanovic ha fatto una giocata incomprensibile sul gol di Belotti, ma al di là di questo l’Inter si è spenta subito. Non ci sono giocatori nell’Inter capaci di tenere la tensione e reggere certe situazioni. Spalletti deve lavorare ancora tanto ma si deve vedere in questa stagione il suo operato”.

Serie A, siamo destinati a vedere un campionato a due per lo scudetto?

"La Juventus è la favorita numero uno e non ci sono dubbi. Le altre squadre stanno stentando un po' a parte il Napoli che tiene il passo. Ancelotti sta inserendo piano piano i nuovi. Queste due squadre per ora sono quelle più in forma. Milan e Inter sono squadre a metà e ancora indecifrabili".

Fiorentina, una vittoria larga contro il Chievo. Può stupire questa squadra?

"Pjaca ha dato entusiasmo gli altri centrocampisti sono tutti da valutare. Anche perché Veretout perde a giocare in quel ruolo. Il gol di Milenkovic è stato fantastico. Da sottolineare il gesto di Tomovic in ricordo di Davide Astori. Ieri la Fiorentina ha impressionato contro il Chievo. E poi dico che la muta della Fiorentina è la più bella in Serie A".