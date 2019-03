RMC SPORT - Di Gennaro: "Gol super di Biglia. Fiducioso per la Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'opinionista Antonio Di Gennaro su RMC Sport 'Live Show'

Biglia torna al gol dopo tanti mesi...

"Giocatore ritrovato, Gattuso sta gestendo bene il gruppo. Ha fatto un gol bellissimo che ha sbloccato una gara equilibrata. Per il terzo posto il Milan è la squadra che dà più garanzie, anche se non fa un gioco spettacolare".

Ranieri riuscirà a portare la Roma in Champions?

"Può rimettere in ordine la situazione, conosce bene l'ambiente. Voleva tornare, farebbe tutto per la Roma. Bisogna dire che la squadra è stata anche un po' defraudata contro il Porto, il rigore su Schick c'era. L'arbitro doveva andare almeno al VAR"

Come arriva la Juventus alla gara con l'Atletico Madrid?

"Ci arriva bene, ieri con l'Udinese hanno riposato tanti titolari e molti rincalzi hanno dato risposte importanti, hanno messo minutaggio nelle gambe. L'Atletico ha un margine importante, ma potrebbe non esserci Godin e l'Allianz Stadium farà il suo. La Juventus ha i mezzi per passare, ma dovrà andare tutto bene: sono fiducioso anche perchè fisicamente la squadra sta bene. Percentuale? 40% a 60%".