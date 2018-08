RMC SPORT - Di Gennaro: "Handanovic incomprensibile sul gol di Belotti"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, parla così ai microfoni di RMC Sport dell'attuale situazione in casa Inter: "Handanovic ha fatto una giocata incomprensibile sul gol di Belotti, ma al di là di questo l’Inter si è spenta subito. Non ci sono giocatori nell’Inter capaci di tenere la tensione e reggere certe situazioni. Spalletti deve lavorare ancora tanto ma si deve vedere in questa stagione il suo operato".