RMC SPORT - Di Gennaro: "Hellas senza anima. Brutta retrocessione"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così del rischio retrocessione dell'Hellas Verona, formazione con la quale vinse lo scudetto nel 1985: "Il Verona non ha dimostrato un'anima. Questa è davvero una brutta retrocessione. Domani giocheranno contro il Milan ma non so se faranno come il Benevento che sta continuando a giocare un buon calcio e stanno finendo degnamente questo campionato. Il Verona deve già cominciare a pensare alla prossima stagione con un progetto dai tre ai cinque anni. Ma soprattutto il Verona dovrà riconquistare i tifosi".