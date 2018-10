RMC SPORT - Di Gennaro: "Icardi infallibile. L'Inter è l'anti-Juventus"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: “Esonero Lopetegui? Era nell’aria e non so chi possa andare adesso visto che Conte pare non sia particolarmente gradito. Solari potrebbe essere il secondo Zidane visto che è a Madrid da una vita e avrebbe certamente un inserimento più facile. So che Florentino Perez vuole Conte ma nello spogliatoio non c’è questa volontà da parte dei senatori, su tutti Ramos”.

Gattuso è sempre a rischio nonostante la vittoria?

“Gli allenatori delle grandi squadre sono sempre in bilico ma lo spogliatoio è tutto con lui e il Milan è una squadra compatta. Se i rossoneri dovessero vincere contro il Genoa avrebbero 18 punti in campionato e una classifica che ci sta anche per la corsa Champions. Dal punto di vista del gioco si è visto qualcosa in più con Cutrone dal primo minuto”.

Icardi straripante anche contro la Lazio?

"L'Inter è cresciuta tanto ed è l'antagonista della Juventus insieme al Napoli. Icardi in area di rigore è infallibile e l'Inter si gode un centravanti importante. Nerazzurri che continuano a pressare anche sul 3-0. Immobile ha perso il duello con Icardi".

Manca anche Luis Alberto, ma più in generale cosa c'è alla Lazio che non va?

"Prende molti più gol e ne fa meno. Luis Alberto e Milinkovic l'anno scorso davano tanto alla squadra. La Lazio con le big stenta sempre ed è la lacuna più grande di una squadra che comunque punta in alto".

Nell'Inter cos'è cambiato rispetto all'inizio di stagione?

"La condizione certamente ha influito dalla partita contro il Tottenham è partita la stagione dell'Inter. I nerazzurri possono ancora migliorare molto".