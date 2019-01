RMC SPORT - Di Gennaro: "Icardi, troppi 7 mln. Milan, Sensi l'uomo giusto"

© foto di Federico De Luca

Il mercato del Napoli, la situazione di Pjaca, il Milan su Sensi e il rinnovo di Icardi. Questi e molti altri sono stati i temi analizzati su RMC Sport dall'opinionista Antonio Di Gennaro nel corso del 'Live Show':

Il Napoli sembrerebbe aver accelerato su Kouamè...

"Negli ultimi anni la società ha fatto sempre questo tipo di acquisti. Da Mertens a Koulibaly, il Napoli ha sempre preso giovani interessanti che poi sono arrivati ad avere una valutazione incredibile. Giustamente la società azzurra si sta muovendo ora, ci sono tanti giocatori nella rosa di Ancelotti che sono al di sopra dei 30 anni. Mi sembra che il vero pallino del club sia Barella, che è conteso un po' da tutti".

50 milioni per Barella?

"Con dei giocatori come contropartita tecnica il club azzurro ci può arrivare, solo cash è difficile. Ha grande personalità e responsabilità, è già padre nonostante sia giovane. Non bisogna lasciarselo scappare, poi il Napoli ha bisogno di un grande giocatore a centrocampo. Più che il Milan, l'Inter credo abbia la potenzialità di fare un investimento del genere. Sono d'accordo con Boban e con il suo pensiero sul Fair Play Finanziario. Se un club ha soldi ed è in regola, perchè non può investire?".

Ti aspettavi che Diawara e Rog fossero più coinvolti nel Napoli?

"Ancelotti, rispetto a Sarri, ha fatto sempre tanti cambi e mi aspettavo giocassero di più. Nelle partite importanti Allan, Zielinski e Hamsik ti danno garanzie, anche a livello realizzativo, e in più c'è Fabian Ruiz, acquistato in estate. Il Napoli ha avuto l'occhio lungo a prenderlo dal Betis Siviglia. Se dovesse arrivare un altro centrocampista, uno tra Diawara e Rog potrebbe partire".

Su Pjaca:

"Se dovesse tornare alla Juventus, non giocherebbe. Si deve rimettere in riga, ha perso lo smalto nelle prestazioni, non ha mai inciso. Ha perso 4-5 mesi, è diventato un giocatore normale. Non so se sia un fallimento, ma siamo rimasti tutti delusi. Poteva rivalorizzarsi dopo il brutto infortunio. Muriel? Può fare innamorare Firenze. Il club viola con questo acquisto ha fatto capire di essere delusa dalle prove di Pjaca. Il suo problema è mentale, non credo sia fisico".

Sensi potrebbe essere l'uomo giusto per il Milan?

"A me piace molto, è un giocatore interessante. Per l'età che ha, per come è cresciuto e presentato in Nazionale credo sia il profilo giusto, anche perchè il Milan ha bisogno di un uomo d'ordine che prenda in mano la squadra. Non basterà però nè lui e nè Paquetà per permettere al Milan di tornare su alti livelli, bisognerà capire quanto la società possa investire".

Wanda Nara vuole almeno 9 milioni per far rinnovare Icardi...

"Sono tanti, Icardi ha vinto poco. Sono convinto che l'Inter abbia però la capacità economica di raggiungere certe cifre: tra un paio d'anni potrà arrivare al livello della Juventus, anche per la struttura societaria. Se Icardi vuole andare via ne puoi offrire anche 10 di milioni, ma già 7 sono tanti per me. L'argentino fa gola a tante squadre e non sarà facile sostituirlo, ma tutto dipenderà dall'analisi di certe situazioni economiche. Godin? Con De Vrij e Skriniar formerebbe una difesa importante, l’Inter potrà giocare sia a 3 che a 4. I nerazzurri hanno bisogno di un organico di 20 giocatori di livello, altrimenti la Juventus rimarrebbe sempre davanti a tutte”.