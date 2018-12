RMC SPORT - Di Gennaro: "Il Milan domani non può sbagliare"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così di svariati temi: "Higuain? Dopo il rigore sbagliato con la Juventus sono cominciati i guai per lui e il Milan. Gattuso ha tutta la squadra con sé quindi cambiare allenatore non so quanto potrebbe servire. Il quarto posto diventa d'obbligo per il Milan. Ci deve essere una reazione nervosa ed emotiva da parte dei giocatori perché nel girone di ritorno potrebbe partire un altro campionato, contro la SPAL il Milan non può sbagliare".

Lotta per il quarto posto, chi sta meglio?

"La Lazio è ancora lì nonostante tutto. E' quarta con pieno merito. La Roma deve crescere e non penso che sarà ancora così discontinua. Stanno crescendo tanti giovani come Zaniolo. Queste due squadre, con il Milan, dovrebbero avere qualche possibilità in più delle altre per puntare al quarto posto. Dopo queste mi intriga molto l'Atalanta che ha saputo mettere in difficoltà tutti, Juventus compresa".

Perché il Bologna ha continuato a dare fiducia a Filippo Inzaghi?

"Perché si sono resi conto che l'organico non è stato costruito bene. Un po' come l'Udinese. A entrambe le squadre manca qualità sia a centrocampo che in attacco. Il Bologna poteva avere qualche punto in più ma l'organico è quello di una squadra così, come ci riporta la classifica. Pippo Inzaghi ha responsabilità inferiori alla società che ha costruito la squadra".

Mercato di gennaio, da chi ti aspetti di più?

"Intanto il Milan ha preso Paquetà, uno di cui si parla tanto bene. Penso possa essere un giocatore importante. Il Napoli magari sta pensando a giocatori come Kouamé ma soprattutto per il futuro, in attesa di Verdi che si è perso per l'infortunio. Poi dovrà operare la Fiorentina, servono tre giocatori altrimenti resterà intorno al decimo posto".