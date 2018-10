RMC SPORT - Di Gennaro: "Il Napoli ha dominato. Inter in ripresa"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle vittorie di Napoli e Inter in Champions: "Ci stiamo rifacendo a livello europeo perché il Napoli ha dominato con il Liverpool e ha trovato una vittoria meritata. Ancelotti sta facendo qualche cambio. In questo momento Allan è un giocatore insostituibile e non capisco come possa star fuori dalla Nazionale. L'Inter ha vinto una gara molto difficile e dà autostima ad una squadra davvero in ripresa".