RMC SPORT - Di Gennaro: "Il Sassuolo sarà la squadra rivelazione"

Nel corso del 'Live Show' di RMC Sport, l'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato così del nuovo Sassuolo di De Zerbi: "Per me sarà la squadra rivelazione. I giocatori si divertono e quando succede significa tanto. Con l'Inter il Sassuolo ha dimostrato di avere personalità e qualità tecnica. La scelta di Boateng prima punta è la dimostrazione che può sfruttare al meglio gli esterni. Mi auguro che Berardi torni su alti livelli: è un classe '94 e potrà tornare utile in chiave azzurra".