RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter a sprazzi, ma sa reagire alle difficoltà"

Ai microfoni di RMC Sport, l’opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato così la vittoria dell’Inter contro il Cagliari: “Il gioco si vede a sprazzi, il secondo tempo di Genova è stato molto importante. Stasera il Cagliari ha messo in difficoltà l'Inter che ha saputo soffrire. I nerazzurri sono migliorati come squadra, sanno reagire insieme alle difficoltà. Quando ottieni dei successi ti alleni meglio, con più consapevolezza. La vittoria col Tottenham ha dato tanto a livello mentale e di autostima. Lo Scudetto? Non vedo come la Juve lo possa perdere, l'Inter lotterà per la Champions".