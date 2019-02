RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter, Nainggolan il problema principale"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Hamsik-Dalian si potrà fare ma solo alle cifre che vuole il Napoli. Hamsik contro la Sampdoria ha fatto un'ottima partita nonostante potesse essere la sua ultima al San Paolo. Credo dunque che sia comunque sereno in questo momento, poi deciderà Ancelotti se farlo giocare o meno. Secondo me, come diceva Marino, non ci saranno veramente problemi alla cessione. Credo che per Hamsik andare in Cina sia la scelta giusta in questo momento della carriera. Per me si farà tutta l'operazione ma se Hamsik dovesse giocare anche contro la Fiorentina penso che vedremo il solito giocatore di sempre".

Non è che il Napoli sta ripensando alla cessione di Hamsik?

"Ci può stare. Quindi anche se dovesse rimanere poi se ne riparlerebbe a giugno della sua cessione. Hamsik si è sempre comportato con grande serietà in ogni aspetto della sua carriera. Credo che a giugno il Napoli dovrà lavorare tanto sul mercato".

Cosa succede all'Inter?

"E' una situazione difficile e molto particolare. Marotta si è espresso benissimo facendo capire quali sono le intenzioni. Devono recuperare i giocatori più importanti come Nainggolan, Perisic e poi c'è Icardi che deve ritrovare la via del gol. L'Inter si sta strutturando a livello societario e a giugno faranno la squadra con l'obiettivo di ostacolare la Juventus. Oggi le polemiche e l'Inter deve ritrovare lo spirito giusto. Manca la fame da parte dei nerazzurri. L'Inter deve puntare a restare al terzo posto e poi a giocarsi l'Europa League. E' chiaro che Spalletti ha le sue responsabilità anche sulla vicenda Nainggolan tanto voluto proprio dal tecnico. Spalletti deve lavorare molto anche sulla testa di Perisic perché gennaio è stato un mese particolare per lui. Il problema principale però resta Nainggolan che deve prendersi anche le sue responsabilità".

Juventus, c'è un calo mentale da parte dei bianconeri?

"Sì ci può essere. Quando torneranno Chiellini e Bonucci non ci saranno più problemi a livello difensivo. La Juve inoltre ha fatto una preparazione importante con l'obiettivo di passare il turno in Champions League e arrivare a marzo/aprile al top della condizione. Allegri però è un tecnico saggio e sa curare ogni momento con le parole giuste. La situazione di Benatia ha colto alla sprovvista la Juventus".

L'Atalanta può ambire al terzo posto in campionato?

"Credo che tutti oggi facciano il tifo per la squadra di Gasperini. In Europa League è stata molto sfortunata ma si sono ripresi bene. Credo che l'Atalanta stia dimostrando di essere una grande squadra. Per il terzo posto se molla l'Inter si può riaprire il discorso per tutti".