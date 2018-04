RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter per la Champions serve un'altra mentalità"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore di Fiorentina e Bari e oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato anche della corsa Champions dell'Inter: “ Non avendo le coppe è partita un po' avvantaggiata rispetto alle altre, ma non è bastato. Ha ottenuto risultati anche con un pizzico di fortuna ma alla lunga si è vista la difficoltà. Le avversarie hanno capito come bloccare l'Inter e i rifornimenti a Icardi e da lì ci sono state tante difficoltà. Se non segna Icardi è un problema perché a centrocampo nessuno realizza. Per andare in Champions l'Inter deve avere una mentalità diversa specialmente quando gioca in trasferta".