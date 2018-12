RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve-Atletico per la finale. Atalanta-Champions"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro - in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport - ha commentato il match tra Atalanta e Lazio, tornando anche sui sorteggi di Champions ed Europa League:

L'Atalanta può puntare alla Champions?

"Ritengo di sì, ha vinto uno scontro diretto. L'Atalanta sta ritrovando anche una grande punta, Zapata, per cui il club in estate ha fatto un investimento importante. Rientra nel gruppo che si giocherà l'Europa che conta. Gomez quest'anno sta giocando più sulla trequarti, è voluto rimanere a Bergamo nonostante la corte della Lazio. A livello di ambizioni, potrebbe giocare in un club superiore all'Atalanta, che negli ultimi anni è cresciuta tanto come società".

Sul sorteggio europeo?

"In generale è stato un buon sorteggio. Per la Juventus un po' meno, l'Atletico giocherà la finale di Champions nel proprio stadio e lavorerà molto per arrivarci. Tra i cinque accoppiamenti sicuramente questo è il più difficile. Se i bianconeri dovessero passare il turno, sarebbero sicuramente i favoriti per la vittoria finale. La Roma? Si gioca a febbraio e marzo, adesso andrebbe in difficoltà, quindi bisognerà vedere come le due squadre arriveranno tra due-tre mesi".

Sull'Atletico Madrid:

"Non fa giocare le altre squadre. Fa un 4-4-2 con molta attenzione a livello tattico e a livello fisico: sono molto preparati sotto il punto di vista atletico. Poi ci sono giocatori di qualità come Griezmann, che negli ultimi tempi è diventato anche un leader. Sarà una bella lotta tra due squadra forti che magari non arriveranno mai a giocare a calcio come il Barcellona e il City".

Sul Porto, grande possesso palla ed equilibrio....

"Il possesso palla è una loro caratteristica da sempre, poi il tecnico Conceicao ha giocato in Italia e avrà appreso qualcosa a livello tattico. La Roma non dovrà arrivarci così, altrimenti sarà un problema: sono fiducioso per tutte le italiane".

Domani Bologna-Milan è Inzaghi contro Gattuso: chi rischia di più?

"Dopo la disfatta in Grecia il Milan, il quarto posto diventa fondamentale. Il Bologna sta vivendo un momento difficile, ma per una squadra che si deve salvare le partite da vincere sono altre. Inzaghi credo possa mettere la firma sul pareggio, Gattuso no".

Sulla vittoria di ieri della Roma contro il Genoa:

"La vittoria rappresenta tanto, la classifica è lì: contano i risultati in questi momenti, non il gioco. Ora la speranza è che a febbraio-marzo il gioco e la condizione fisica migliorino perchè adesso la squadra non è da Champions League. Inoltre i giovani come Zaniolo stanno crescendo".

Sul Torino:

"Speravo molto più nel Torino, ora la sconfitta nel derby brucia. Mi aspetto di più, la qualità della rosa è aumentata".