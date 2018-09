RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve, l'assillo Champions può creare problemi"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex di Verona e Fiorentina, non che opinionista di RMC Sport ha parlato della Juventus nel corso del "Live Show" di ieri sera: "La Juve è ancora più forte con l’arrivo di Ronaldo, il problema è l’assillo di vincere la Champions. Ma ha due squadre. Se le altre non carburano, la vedo dura che possano vincere. A meno che la Juventus non si addormenti…"

