RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve può vincere tutto. Lazio subisce troppo"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Potenzialmente la Juve può vincere tutte le partite. Hanno fatto un ulteriore salto di qualità rispetto alla passata stagione. E' tornato Bonucci che è uno dei migliori al mondo e poi c'è Cancelo, un'ala alla Maicon che gioca da terzino, è un giocatore straordinario. Con lui l'Inter ha perso una grande occasione. Cristiano Ronaldo ha dato spessore a tutta la squadra ed è un esempio per tutti. Mi sembra difficile che la Juve possa perdere questo e i prossimi campionati. Questa squadra può vincere tutto".

Domani Lazio-Fiorentina, che gara ti aspetti e come vedi le due squadre?

"In casa Lazio ci vuole calma e Inzaghi deve essere bravo a stimolare e motivare i suoi giocatori. La Lazio è una squadra forte, la passata stagione ha sfiorato la Champions. Devono trovare la condizione migliore e maggior compattezza in fase difensiva. La Fiorentina è sulle ali dell'entusiasmo e può essere la mina vagante in questo campionato. Se Pjaca torna in condizione hanno anche un tridente molto forte. A centrocampo manca un terzo forte ma la classifica è molto importante e per la Lazio non sarà una partita facile".