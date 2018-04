RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve riparta con centrocampo importante"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento a RMC Sport durante il Live Show è tornato sul ko della Juventus contro il Real Madrid. "Se la differenza l'ha fatta il centrocampo del Real? Non ci sono dubbi. Il centrocampo dei blancos non ce l'ha nessuno. Forse un po' ce l'aveva il Barcellona ma poi è calato. Il Real ha dei giocatori che si integrano alla perfezione. Isco è un giocatore che in Italia farebbe il capitano in tutte le squadre. Il Real Madrid gioca a un tocco, massimo due, ed è questa la differenza. La Juve deve ripartire dal trovare un centrocampo importante", le sue parole.