RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve, un calo mentale che ci può stare"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, parla così analizzando il momento della Juventus sulle frequenze di RMC Sport: "Calo mentale della Juventus? Sì ci può stare. Quando torneranno Chiellini e Bonucci non ci saranno più problemi a livello difensivo. La Juve inoltre ha fatto una preparazione importante con l'obiettivo di passare il turno in Champions League e arrivare a marzo/aprile al top della condizione. Allegri però è un tecnico saggio e sa curare ogni momento con le parole giuste. La situazione di Benatia ha colto alla sprovvista la Juventus".