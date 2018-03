RMC SPORT - Di Gennaro: "Juventus sottotono, gara perfetta della Spal"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato del pareggio della Juventus contro la Spal e non solo: "La Spal fino agli ultimi 10 minuti ha giocato una partita perfetta dal punto di vista tattico togliendo tutte le linee di passaggio alla Juve. I bianconeri stavolta non hanno trovato il guizzo con i giocatori più rappresentativi. Juve sottotono ma va apprezzata la grande prova della Spal e questo risultato rilancia anche il Napoli. Domani la squadra di Sarri non può fallire contro il Genoa".

Allegri lo aveva detto ieri, la Spal rappresentava un ostacolo duro. Questo mezzo passo falso è fisiologico?

"No, con la Spal non si può considerare uno stop fisiologico perché la differenza tra le due squadre è netta. Sappiamo che Allegri sa gestire bene i momenti e adesso la Juve dovrà esser brava ad assorbire bene questa fase durante la sosta e prepararsi per lo sprint finale".

Il Napoli non può sbagliare, e sarà l'ennesima prova di maturità?

"Sì anche perché il Genoa con Ballardini ha trovato la sua quadratura. Il Genoa subisce pochi gol anche fuori casa e ci vorrà il Napoli migliore per vincere. Dovranno saper aspettare perché il Genoa potrebbe giocare come la Spal questa sera. Il Napoli deve giocare con la consapevolezza che vincendo può tornare a sperare ancora di più nello scudetto".