RMC SPORT - Di Gennaro: "Klopp merita di vincere la Premier"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show: "Klopp sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Manè e Salah convergono e Firmino è il perfetto collante. Lui lavora per la squadra ed è valido anche in zona gol. Meritano di essere lì davanti. Se non dovesse vincere? I risultati comportano tante cose, vedi Sarri a Napoli. La Premier è più difficile come campionato. Ma credo comunque che la squadra sia cresciuta a livello di gioco e consapevolezza. Ora con Alisson e Van Dijk ha modellato la difesa e può vincere qualcosa. Klopp lo meriterebbe"