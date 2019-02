RMC SPORT - Di Gennaro: "L'Atalanta in gol con il calcio totale"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, nel corso del primo tempo di Atalanta-Milan ha parlato così a RMC Sport Live Show: "Sappiamo che l'Atalanta il gol lo trova sempre e possono andare in porta tutti proprio grazie al calcio totale imposto da Gasperini. Ora il Milan deve reagire allo svantaggio. E' un test importante per entrambe le squadre che stanno vivendo un buon momento. L'Atalanta ha tanta qualità nel gioco che propone. Ora per il Milan è ancora più complicata".

In caso di vittoria l'Atalanta può mettere ulteriore pressione all'Inter?

"Sì perché l'Inter giocherà contro la Sampdoria che ha perso una brutta partita e si deve rifare. Giampaolo sa toccare le corte giuste in questi momenti. Quindi l'Inter, con tutte le problematiche che ci sono, deve consolidarsi in campionato e l'Atalanta può mettere pressione. I nerazzurri hanno però ancora un discreto margine sul quarto posto".

Ieri la vittoria della Juventus sul Frosinone. Ora c'è l'Atletico Madrid in Champions League, che pensi?

"La Juve ci arriva bene perché il richiamo di gennaio è stato fatto proprio in vista della Champions. L'Atletico non arriva in un momento esaltante ma sicuramente saranno molto carichi per il doppio confronto con la Juve. Nei bianconeri è tornato al gol Dybala ma soprattutto sono tornati i difensori centrali. La Juve arriva al match nelle migliori condizioni possibile".

La Lazio rischia di pagare carissimo tutti questi infortuni?

"La Lazio è una squadra che gioca bene con un organico di grande qualità. Se Inzaghi riesce a recuperare gli infortunati la Lazio potrà giocarsi il passaggio in Europa con il Siviglia. Questi infortunati sono arrivati in un momento delicato anche perché la Lazio è ancora in corsa su tutti e tre i fronti".

La Roma giocherà lunedì contro il Bologna, cliente non semplice dall'arrivo di Mihajlovic?

"I giocatori della Roma aspettano questa gara per dare continuità a questo periodo. Zaniolo sta entusiasmando e il recupero di De Rossi è molto importante. Dall'altra parte però trova un Bologna a cui Mihajlovic ha ridato spessore e sta rivalutando alcuni giocatori come Destro. Non sarà facile ma la Roma è favorita".