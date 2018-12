RMC SPORT - Di Gennaro: "L'Inter ha cercato e ottenuto questa vittoria"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo del derby di Torino: "L'assenza di Cancelo pesa tanto nella Juventus anche se Di Sciglio sta crescendo bene e si è inserito bene nella Juventus. Cancelo però è un terzino con qualità importanti e la sua assenza è importante. Ma non credo che la Juventus avrà troppi problemi da quella parte".

Torino, Zaza, credi nel recupero di questo giocatore?

"Se gioca con continuità ci può stare. Zaza è più una seconda punta o punta centrale ma con Belotti deve fare un lavoro diverso. Credo che la società voglia che sia Zaza sia Soriano siano valorizzati da Mazzarri. Se Zaza dovesse ritrovare il gol potrebbe anche rigenerarsi e tornare utile anche in chiave nazionale".

L'Inter ha vinto sull'Udinese arrivando a quei tre punti che servivano troppo in questo periodo?

"Ci voleva questa vittoria in un momento delicato con l'Inter che ha giocato anche una buona partita contro un'Udinese molto abbottonata. Il gol è arrivato dopo una valutazione del VAR corretta. Icardi è un giocatore imprescindibile e l'Inter voleva la vittoria in un momento particolare".

Milan, con un rosso da 123 milioni di euro come può una società pensare di trovare un pareggio di bilancio in due anni?

"Al di là dell'eliminazione dall'Europa League questo situazione è anche peggiore. Adesso l'obiettivo di arrivare quarto in Champions League è fondamentale proprio per un aspetto economico. Dovranno fare come ha fatto l'Inter che nel giro di un paio di anni potrà confrontarsi con la Juventus. Elliott deve ripianare e lo farà anche tramite alcune cessioni eccellenti credo. Il cammino del Milan in Europa League è stato sempre a rincorrere e come dice Gattuso la squadra non è matura. Quest'anno però per arrivare in Champions League bisogna essere forti".